Фото из архива MySlo
Тульские следователи завели Telegram -канал
Там можно узнать всю самую актуальную информацию о работе ведомства.
Telegram -канал СК России – один из способов получения оперативных новостей о работе ведомства. Официальные сообщения и комментарии, видео- и фотоматериалы с мест резонансных происшествий – все это теперь доступно на канале СК России в Telegram.
Хотите знать больше? Присоединяйтесь к Telegram-каналам СК России и СУ СК России по Тульской области.
Другие статьи по темам
Место