Тульские следователи завели Telegram -канал

Фото из архива MySlo

Там можно узнать всю самую актуальную информацию о работе ведомства.

Telegram -канал СК России – один из способов получения оперативных новостей о работе ведомства. Официальные сообщения и комментарии, видео- и фотоматериалы с мест резонансных происшествий – все это теперь доступно на канале СК России в Telegram.