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Тульские следователи завели Telegram -канал
Фото из архива MySlo

Тульские следователи завели Telegram -канал

Там можно узнать всю самую актуальную информацию о работе ведомства.

Telegram -канал СК России – один из способов получения оперативных новостей о работе ведомства. Официальные сообщения и комментарии, видео- и фотоматериалы с мест резонансных происшествий – все это теперь доступно на канале СК России в Telegram.

Хотите знать больше? Присоединяйтесь к Telegram-каналам СК России и СУ СК России по Тульской области.

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