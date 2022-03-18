новости
новости
Регистрация
Безработный туляк украл у соседки 30 кг сахара и чайник

Безработный туляк украл у соседки 30 кг сахара и чайник

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

К стражам порядка с заявлением обратилась жительница деревни Нижние Присады. Она сообщила, что некий злоумышленник украл из ее дома чайник, микроволновую печь, телевизионную приставку и 30 кг сахара. Полицейские довольно быстро вычислили подозреваемого.

Им оказался безработный ранее судимый 51-летний местный житель. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 17:29 +4
Другие статьи по темам
Прочее
криминалпроисшествиякражаТулаполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Здесь берёт!»: в отдаленных тульских деревнях появился мобильный интернет
«Здесь берёт!»: в отдаленных тульских деревнях появился мобильный интернет
Как правительство поддержит тульские сельхозпредприятия
Как правительство поддержит тульские сельхозпредприятия
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.