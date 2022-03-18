Безработный туляк украл у соседки 30 кг сахара и чайник

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

К стражам порядка с заявлением обратилась жительница деревни Нижние Присады. Она сообщила, что некий злоумышленник украл из ее дома чайник, микроволновую печь, телевизионную приставку и 30 кг сахара. Полицейские довольно быстро вычислили подозреваемого.

Им оказался безработный ранее судимый 51-летний местный житель. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».