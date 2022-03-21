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В Туле упавший с 4 этажа мужчина сам вернулся обратно в квартиру

В Туле упавший с 4 этажа мужчина сам вернулся обратно в квартиру

На момент госпитализации пострадавший находился в сознании.

Вечером 21 марта в одном из многоквартирных домов на ул. Демонстрации в Туле произошел несчастный случай. С высоты четвертого этажа, по предварительной информации из окна, выпал мужчина.
 
К моменту приезда скорой и сотрудников полиции пострадавший самостоятельно поднялся обратно в квартиру. После осмотра медики приняли решение о его госпитализации.
 
Причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить стражам порядка.
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вчера, в 23:32 +3
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