7 лучших комментариев: 11 - 18 марта
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Официально: рестораны «Макдоналдс» в России закроются с 14 марта
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Тульский минпромторг: «Факты скупки сахара и других товаров спекулянтами будут пресекаться»
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Стало известно точное время отключения Instagram в России
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Антимонопольная служба проверяет производителей, поставщиков и продавцов сахара по поводу цен и дефицита
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Зубные протезы за 30 минут: в Тульской областной стоматологии установлен 3D-принтер
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Туляк ищет очевидцев ДТП на ул. Токарева
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