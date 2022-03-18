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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 11 - 18 марта

7 лучших комментариев: 11 - 18 марта

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

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Официально: рестораны «Макдоналдс» в России закроются с 14 марта

 

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Тульский минпромторг: «Факты скупки сахара и других товаров спекулянтами будут пресекаться»

 

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Стало известно точное время отключения Instagram в России

 

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Антимонопольная служба проверяет производителей, поставщиков и продавцов сахара по поводу цен и дефицита

 

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Зубные протезы за 30 минут: в Тульской областной стоматологии установлен 3D-принтер

 

- 7 -

Туляк ищет очевидцев ДТП на ул. Токарева

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Автор: Алексей Герасимов
сегодня, в 18:03 +5
6 лучших комментариев: 4 - 11 марта
6 лучших комментариев: 4 - 11 марта
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