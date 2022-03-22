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В Туле хулиганы украли с вывески букву Z и фотографировались на машинах
фото: скриншот видео «ТелеТула»

В Туле хулиганы украли с вывески букву Z и фотографировались на машинах

Сейчас их личности установлены, составлены административные протоколы.

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемых в мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
22 марта в дежурную часть отдела полиции «Центральный» поступило сообщение о том, что два молодых человека повредили автомобили, фотографируясь на них, и оторвали букву Z с вывески пункта выдачи интернет-заказов Ozon. На место происшествия выехали полицейские, которые оперативно установили личности молодых людей. Ими оказались 23-летний и 20-летний жители Каменского района.
 
 
В отношении обоих граждан составлены протоколы по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
 
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