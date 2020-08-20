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18-летний пассажир вскрыл кабину электрички «Москва-Тула»
Фото: пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

18-летний пассажир вскрыл кабину электрички «Москва-Тула»

Молодой человек похитил генератор огнетушащего аэрозоля.

Транспортные полицейские раскрыли кражу пожарного оборудования
из электрички «Москва-Тула». После заявления о пропаже из хвостовой кабины машиниста установки для тушения пожара стражи порядка приступили к оперативно-разыскным мероприятиям.
 
«По подозрению в совершении данного преступления был выявлен и доставлен в дежурную часть линейного подразделения житель столицы 2002 года рождения. Молодой человек вскрыл замок, проник в кабину машиниста и присвоил оборудование, принадлежащее моторвагонному депо. Похищенное изъято», — сообщили Myslo в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
 
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый обязан явкой, ведется дознание.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:19 +6
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