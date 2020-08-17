Новые министерство и замгубернатора: В правительстве Тульской области крупные кадровые перестановки
17 августа об этом объявил на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин.
Упразднена должность заместителя губернатора, которую ранее замещал Александр Сорокин. Вопросы региональной безопасности, обеспечения мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, правового обеспечения будут находиться непосредственно в подчинении главы региона.
Комитет Тульской области по спорту переименован в министерство спорта. Его возглавит Андрей Журавлев.
Оксана Осташко освобождена от должности заместителя председателя Правительства региона и продолжит свою профессиональную деятельность в Тульском государственном университете, где будет курировать подготовку медицинских кадров.
Новым заместителем председателя правительства области в ближайшее время будет назначен Дмитрий Марков. Он работал министром здравоохранения Московской области, в настоящее время является управляющим Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования. Он будет курировать сферу здравоохранения, работу по обеспечению деятельности мировых судей и организации деятельности органов ЗАГС, обеспечивать взаимодействие с территориальными управлениями Росздравнадзора, Роспотребнадзора, фондами социального страхования и обязательного медицинского страхования, главным бюро медико-социальной экспертизы.
Глава региона перераспределил обязанности между заместителями председателя правительства. Вопросы общего, среднего профессионального, дополнительного образования и профессионального обучения будет курировать Ольга Гремякова; вопросы молодежной политики, военно-патриотического воспитания и развития добровольческого движения в Тульской области — Антон Агеев.