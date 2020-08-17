новости
новости
Регистрация
Новые министерство и замгубернатора: В правительстве Тульской области крупные кадровые перестановки

Новые министерство и замгубернатора: В правительстве Тульской области крупные кадровые перестановки

17 августа об этом объявил на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин.

Упразднена должность заместителя губернатора, которую ранее замещал Александр Сорокин. Вопросы региональной безопасности, обеспечения мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, правового обеспечения будут находиться непосредственно в подчинении главы региона.

Комитет Тульской области по спорту переименован в министерство спорта. Его возглавит Андрей Журавлев.

Оксана Осташко освобождена от должности заместителя председателя Правительства региона и продолжит свою профессиональную деятельность в Тульском государственном университете, где будет курировать подготовку медицинских кадров.

Новым заместителем председателя правительства области в ближайшее время будет назначен Дмитрий Марков. Он работал министром здравоохранения Московской области, в настоящее время является управляющим Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования. Он будет курировать сферу здравоохранения, работу по обеспечению деятельности мировых судей и организации деятельности органов ЗАГС, обеспечивать взаимодействие с территориальными управлениями Росздравнадзора, Роспотребнадзора, фондами социального страхования и обязательного медицинского страхования, главным бюро медико-социальной экспертизы.

Глава региона перераспределил обязанности между заместителями председателя правительства. Вопросы общего, среднего профессионального, дополнительного образования и профессионального обучения будет курировать Ольга Гремякова; вопросы молодежной политики, военно-патриотического воспитания и развития добровольческого движения в Тульской области — Антон Агеев.

 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 15:29 0
Другие статьи по темам
Событие
кадровые измененияправительство Тульской области
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области 41 человек с коронавирусом находится в тяжелом состоянии в реанимации
В Тульской области 41 человек с коронавирусом находится в тяжелом состоянии в реанимации
В Туле после конфликта в супермаркете убили мужчину
В Туле после конфликта в супермаркете убили мужчину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.