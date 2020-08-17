Новые министерство и замгубернатора: В правительстве Тульской области крупные кадровые перестановки

Упразднена должность заместителя губернатора, которую ранее замещал Александр Сорокин. Вопросы региональной безопасности, обеспечения мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, правового обеспечения будут находиться непосредственно в подчинении главы региона.

Комитет Тульской области по спорту переименован в министерство спорта. Его возглавит Андрей Журавлев.

Оксана Осташко освобождена от должности заместителя председателя Правительства региона и продолжит свою профессиональную деятельность в Тульском государственном университете, где будет курировать подготовку медицинских кадров.

Новым заместителем председателя правительства области в ближайшее время будет назначен Дмитрий Марков. Он работал министром здравоохранения Московской области, в настоящее время является управляющим Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования. Он будет курировать сферу здравоохранения, работу по обеспечению деятельности мировых судей и организации деятельности органов ЗАГС, обеспечивать взаимодействие с территориальными управлениями Росздравнадзора, Роспотребнадзора, фондами социального страхования и обязательного медицинского страхования, главным бюро медико-социальной экспертизы.

Глава региона перераспределил обязанности между заместителями председателя правительства. Вопросы общего, среднего профессионального, дополнительного образования и профессионального обучения будет курировать Ольга Гремякова; вопросы молодежной политики, военно-патриотического воспитания и развития добровольческого движения в Тульской области — Антон Агеев.