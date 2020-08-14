блоги
блоги
Регистрация
Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 8 - 14 августа

6 лучших комментариев: 8 - 14 августа

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

«Пилот внезапно объявил – готовьтесь к удару!»: под Тулой воздушный шар упал вместе с людьми

 

- 2 -

Полиция перекрыла многомиллиардный канал вывода денег из России

 

- 3 -

Завтра праздник, День строителя!!!

 

- 4 -

Каракулевые шапки теперь положены не всем военным офицерам

 

- 5 -

Владелец первого в Туле электромобиля Tesla рассказал, почему теперь не хочет ездить на других машинах

 

- 6 -

Горы мусора, грибок и аварийные балконы: под Ясногорском рушится многоквартирный дом

Опрос

Лучший комментатор - ...

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:20 +3
8 лучших комментариев: 1 - 7 августа
8 лучших комментариев: 1 - 7 августа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.