6 лучших комментариев: 8 - 14 августа
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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«Пилот внезапно объявил – готовьтесь к удару!»: под Тулой воздушный шар упал вместе с людьми
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Полиция перекрыла многомиллиардный канал вывода денег из России
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Завтра праздник, День строителя!!!
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Каракулевые шапки теперь положены не всем военным офицерам
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Владелец первого в Туле электромобиля Tesla рассказал, почему теперь не хочет ездить на других машинах
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Горы мусора, грибок и аварийные балконы: под Ясногорском рушится многоквартирный дом
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