В День флага на Казанской набережной в Туле пройдёт дымовой фейерверк

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Во время праздника тулякам раздадут ленточки и флажки в цветах российского триколора.

В субботу, 22 августа, в Туле пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России. Основной площадкой станет Казанская набережная.

В полдень праздник откроется дымовым фейерверком в цветах триколора. Вдоль всей кремлевской стены будет установлено 66 дымовых фейерверков, одновременно в небо выпустят 1650 зарядов. Затем на площадке молодежного пространства «Газон» начнётся фестиваль красок. Весь день на набережной будут раздавать ленточки и флажки.

На Пролетарской набережной пройдет спортивный фестиваль «Стритлифтинг для всех». Вечером в небо поднимутся аэростаты с флагом России. А затем здания в центре Тулы и телевизионную башню украсит праздничная подсветка в цветах триколора.