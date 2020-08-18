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В Туле покупатель шипел на охранника и пытался его укусить

В Туле покупатель шипел на охранника и пытался его укусить

Происходящее было похоже на сцену из фильма ужасов.

Очевидец опубликовал в сети видео необычного конфликта, который, как следует из описания и непосредственно происходящего, произошел в одном из тульских супермаркетов.
 
На кадрах видно борьбу между лежащим на полу покупателем и охранником торговой точки. Покупатель пытается встать, шипит, хрипит и при этом пытается укусить своего оппонента. Последний же всячески изворачивается и старается, чтобы покупатель не достал его зубами. Происходящее было похоже на сцену из фильма ужасов. 
Причину конфликта и его итог автор видео не сообщил.
 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:11 +2
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