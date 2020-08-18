В Туле покупатель шипел на охранника и пытался его укусить

Происходящее было похоже на сцену из фильма ужасов.

Очевидец опубликовал в сети видео необычного конфликта, который, как следует из описания и непосредственно происходящего, произошел в одном из тульских супермаркетов.

На кадрах видно борьбу между лежащим на полу покупателем и охранником торговой точки. Покупатель пытается встать, шипит, хрипит и при этом пытается укусить своего оппонента. Последний же всячески изворачивается и старается, чтобы покупатель не достал его зубами. Происходящее было похоже на сцену из фильма ужасов.

Причину конфликта и его итог автор видео не сообщил.