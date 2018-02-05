7 лучших комментариев: 15 - 28 января
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Предприимчивый туляк готов всем желающим очистить авто от снега
- 2 -
Тульские студентки станцевали Satisfaction в поддержку ульяновских курсантов
- 3 -
Туляки встретили Крещение и окунулись в прорубь: фоторепортаж
- 4 -
Евгений Авилов: «Туле нужен не один мост, а минимум три!»
- 5 -
Что построят и откроют в Туле и области в 2018 году?
- 6 -
В тульском ЦПКиО имени Белоусова состоится санный фестиваль
- 7 -
День студента в Тульском кремле: Бьянка, 25-метровый пирог и дерево дружбы
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