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Лучшие комментарии недели
7 лучших комментариев: 15 - 28 января

7 лучших комментариев: 15 - 28 января

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Предприимчивый туляк готов всем желающим очистить авто от снега

 

- 2 -

Тульские студентки станцевали Satisfaction в поддержку ульяновских курсантов

 

- 3 -

Туляки встретили Крещение и окунулись в прорубь: фоторепортаж

 

- 4 -

Евгений Авилов: «Туле нужен не один мост, а минимум три!»

 

- 5 -

Что построят и откроют в Туле и области в 2018 году?

 

- 6 -

В тульском ЦПКиО имени Белоусова состоится санный фестиваль

 

- 7 -

День студента в Тульском кремле: Бьянка, 25-метровый пирог и дерево дружбы

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Автор лучшего комментария - ...

Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 18:52 +7
8 лучших комментариев: 1 - 14 января
8 лучших комментариев: 1 - 14 января
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