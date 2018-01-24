День студента в Тульском кремле: Бьянка, 25-метровый пирог и дерево дружбы

Сегодня, 25 января, в Тульском кремле соберутся студенты всех учебных заведений регионального центра.

Столь масштабно «Татьяниада» пройдет в нашем городе впервые.

Гостей угостят 25-метровым пирогом с чаем и сбитнем. Угощение испекут студенты кулинарного колледжа.

На территории кремля будут работать 23 интерактивные площадки, на одной из которых расположится дерево дружбы, где каждый сможет оставить свое пожелание друзьям.

Также будет организована селфи-площадка.

На главной сцене в кремле пройдет концерт, в котором примут участие певица Бьянка и группа «Винтаж».

Начало мероприятия — в 14.30.

Вход — свободный.