В тульском ЦПКиО имени Белоусова состоится санный фестиваль
Мероприятие пройдёт в воскресенье, 28 января. Заявки на участие принимаются до 22 числа.
В воскресенье, 28 января, в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова в рамках проекта «Зима по-тульски» пройдет красочный фестиваль наряженных санок «Сани-day»!
Участникам предстоит поразить жюри и зрителей самым затейливым и креативным украшением своего зимнего средства передвижения. Принять участие в фестивале могут все желающие.
Для этого достаточно до 22 января оставить заявку с ФИО участников, а также указать их возраст, контактные телефоны и название саней, соответствующее стилю оформления.
Заявки принимаются по телефонам: 25-81-81, 8-909-263-94-92 или по адресу: tulskie-parki@yandex.ru с пометкой: «Фестиваль «Сани-day 2018».