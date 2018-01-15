В тульском ЦПКиО имени Белоусова состоится санный фестиваль

Фото: vk.com/sunny.fest

Мероприятие пройдёт в воскресенье, 28 января. Заявки на участие принимаются до 22 числа.

В воскресенье, 28 января, в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова в рамках проекта «Зима по-тульски» пройдет красочный фестиваль наряженных санок «Сани-day»!

Участникам предстоит поразить жюри и зрителей самым затейливым и креативным украшением своего зимнего средства передвижения. Принять участие в фестивале могут все желающие.

Для этого достаточно до 22 января оставить заявку с ФИО участников, а также указать их возраст, контактные телефоны и название саней, соответствующее стилю оформления.