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Тульские студентки станцевали Satisfaction в поддержку ульяновских курсантов

Тульские студентки станцевали Satisfaction в поддержку ульяновских курсантов

Тулячки присоединились к флешмобу Satisfaction Challenge.

В сети появился видеоклип в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации.

Ролик был опубликован в одной из групп «Подслушано» в сети ВКонтакте. Сейчас он по каким-то соображениям из соцсети удален, но копии «гуляют» в других пабликах.

Предположительно, это сняли студентки колледжа культуры и искусств в своем общежитии.

Напомним, Ульяновские курсанты прославились на всю Россию, сняв пародию на клип к песне Benny Nenassi «Satisfaction». Ролик можно посмотреть здесь.

Курсантов заклеймили позором. Их обвиняли в том, что они запятнали честь училища. Однако в интернете тут же развернули настоящий Satisfaction Challenge. Курсантов поддержали своими клипами студенты различных учебных заведений страны, молодые люди в майках «МЧС России», телеведущий Иван Ургант и даже пенсионерки из Санкт-Петербурга.

сегодня, в 11:21 +12
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