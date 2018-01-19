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Туляки встретили Крещение и окунулись в прорубь: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Туляки встретили Крещение и окунулись в прорубь: фоторепортаж

Нырнуть в ледяную воду решились несколько сотен туляков.

В ночь с 18 на 19 января православные верующие встречают праздник Крещения. В этом году в Тульской области подготовили более 40 мест для купания – купели, святые источники и специально оборудованные проруби. 

В Туле верующим предложили окунуться в купели в среднем пруду в Центральном парке.

Нырнуть в ледяную воду решились несколько сотен туляков. Их безопасность обеспечивали врачи и сотрудники МЧС.

Не замерзнуть помогали в пунктах обогрева, там же ныряльщиков угощали горячим чаем.

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