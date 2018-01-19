Фото Алексея Пирязева.
Туляки встретили Крещение и окунулись в прорубь: фоторепортаж
Нырнуть в ледяную воду решились несколько сотен туляков.
В ночь с 18 на 19 января православные верующие встречают праздник Крещения. В этом году в Тульской области подготовили более 40 мест для купания – купели, святые источники и специально оборудованные проруби.
В Туле верующим предложили окунуться в купели в среднем пруду в Центральном парке.
Нырнуть в ледяную воду решились несколько сотен туляков. Их безопасность обеспечивали врачи и сотрудники МЧС.
Не замерзнуть помогали в пунктах обогрева, там же ныряльщиков угощали горячим чаем.
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