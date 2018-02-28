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Лучшие комментарии недели
8 лучших комментариев: 29 января - 15 февраля

8 лучших комментариев: 29 января - 15 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Тульский автовокзал
утопает в грязи!

 

- 2 -

 

- 3 -

Тулячка сделала предложение парню накануне Дня святого Валентина

 

- 4 -

Член до колен

 

- 5 -

Эксперимент Myslo:
На чем быстрее
добраться в Туле
с Зеленстроя в Заречье

 

- 6 -

Поломка светофоров на Зеленстрое: регулировщика поставили всего на час

 

- 7 -

Эксперты назвали самые угоняемые в России автомобили

 

- 8 -

Судебные приставы спасли жителей тульского дома от отравления газом

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Автор лучшего комментария - ...

Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 18:05 +6
7 лучших комментариев: 15 - 28 января
7 лучших комментариев: 15 - 28 января
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