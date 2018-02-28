8 лучших комментариев: 29 января - 15 февраля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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Тульский автовокзал
утопает в грязи!
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Тулячка сделала предложение парню накануне Дня святого Валентина
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Член до колен
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Эксперимент Myslo:
На чем быстрее
добраться в Туле
с Зеленстроя в Заречье
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Поломка светофоров на Зеленстрое: регулировщика поставили всего на час
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Эксперты назвали самые угоняемые в России автомобили
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Судебные приставы спасли жителей тульского дома от отравления газом
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