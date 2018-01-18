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Евгений Авилов: «Туле нужен не один мост, а минимум три!»

Евгений Авилов: «Туле нужен не один мост, а минимум три!»

Об этом заявил глава администрации на встрече с журналистами.

18 января в одном из кафе в центре Тулы глава администрации Тулы встретился за чашкой кофе с журналистами. По словам Евгения Васильевича, он за открытость и достоверность информации, в том числе и по самым острым для горожан вопросам. Например, о тульских мостах.
 
– Открою страшную тайну: городу нужен не один мост, а как минимум три! – сказал Евгений Авилов. – В промышленной черметовской зоне переезд не в состоянии принять существующий поток транспорта. Строительство нового моста тут позволит соединить улицу Тульскую с объездной дорогой – Кутузова-Хворостухина-Веневское шоссе. Это перспектива, конечно, но над ней надо уже сейчас работать. 
 
Второй мост, который придется строить, по словам Евгения Авилова, – мост из Новой Тулы в Привокзальный район, в район улицы Смидович:
 
– Этот район будет развиваться. Там запланировано строительство около 1 млн кв. метров жилья. И без моста не обойтись. Пока же мы проектируем дорогу, ведущую на Одоевское шоссе. 
 
Ну и самый главный мост на сегодня – это мост через Упу. Почему так долго не приступали к его строительству?
Все дело в земле, вернее, в том, что часть необходимого участка под строительство моста была в частной собственности. 
 
– Решение вопроса передачи земельного участка заняло почти 8 месяцев. Кстати, частник, владевший куском земли в промзоне, хотел за него 1,5 миллиона при реальной цене в 300 тысяч. Сейчас все вопросы с оформлением земли под строительство моста решены. Инвестор уже приступил к обследованию дна реки. Строительство, скорее всего, закончится в 2019-2020 годах. Собственные средства на реализацию проекта у инвестора есть. Мост обойдется примерно в 700 млн руб. 
 
По словам главы администрации, мост будет трехполосным. Что касается стоимости проезда, ее инвестор определит после составления сметы проекта. Бесплатным проезд будет для общественного транспорта и машин скорой, пожарных и МЧС. 
 
– Для служебных машин горадминистрации проезд тоже будет платным – чтобы чиновники не расслаблялись и дальше думали над развитием транспортной системы города, – пошутил Евгений Авилов.
Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 13:39 +6
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