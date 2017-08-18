7 лучших комментариев: 7 - 13 августа

Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора июля!

Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований прошлого месяца:

Myslo-люди Сумма maxavto71 69 Den 39 Mr.Nobody 32 Розарио Агро© 32 Million 28 Lexus 650 27 Зураб 27 BSV71 17 Скептик 14 koav 10 KolxozNik 6 Nonsens71 3

Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора maxavto71!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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