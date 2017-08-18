7 лучших комментариев: 7 - 13 августа
Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора июля!
Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований прошлого месяца:
|Myslo-люди
|Сумма
|maxavto71
|69
|Den
|39
|Mr.Nobody
|32
|Розарио Агро©
|32
|Million
|28
|Lexus 650
|27
|Зураб
|27
|BSV71
|17
|Скептик
|14
|koav
|10
|KolxozNik
|6
|Nonsens71
|3
Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора maxavto71!
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
В Туле водителя «Лексуса», который приземлился на две иномарки, до сих пор не нашли
- 2 -
Ньюсмейкер недели: Тулячка пропала, нашлась и устроила ДТП
- 3 -
Количество учебников
в российских школах сократят до трех
- 4 -
В Туле суд закрыл палатку с «королевской шаурмой»
- 5 -
Винегрет с яблоками
- 6 -
Видео дня: Тулячка помылась из шланга прямо на оживленной улице
- 7 -
Техосмотр будут
снимать на видео
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Автор лучшего комментария недели – ...