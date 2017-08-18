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Лучшие комментарии недели
7 лучших комментариев: 7 - 13 августа

7 лучших комментариев: 7 - 13 августа

Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора июля!

Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований прошлого месяца:

Myslo-люди Сумма
maxavto71  69
Den 39
Mr.Nobody 32
Розарио Агро© 32
Million 28
Lexus 650 27
Зураб 27
BSV71 17
Скептик 14
koav 10
KolxozNik 6
Nonsens71 3

Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора maxavto71!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

В Туле водителя «Лексуса», который приземлился на две иномарки, до сих пор не нашли

 

- 2 -

Ньюсмейкер недели: Тулячка пропала, нашлась и устроила ДТП

 

- 3 -

Количество учебников
в российских школах сократят до трех

 

- 4 -

В Туле суд закрыл палатку с «королевской шаурмой»

 

- 5 -

Винегрет с яблоками

 

- 6 -

Видео дня: Тулячка помылась из шланга прямо на оживленной улице

 

- 7 -

Техосмотр будут
снимать на видео

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Автор лучшего комментария недели – ...

Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 19:05 +4
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6 лучших комментариев: 24 июля - 6 августа
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