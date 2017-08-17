6 лучших комментариев: 24 июля - 6 августа
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Туляк попросил друга пройти за него тест на отцовство
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В центре Тулы снесли бывший фонтан
- 3 -
Туляк незаконно летал на самодельном незарегистрированном мотодельтаплане
- 4 -
Туляков приглашают отметить День ВДВ
в войсковой части
- 5 -
В Туле проектируют наземное метро
- 6 -
«Арсенал» оштрафовали за неправильный выход игроков из автобуса
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