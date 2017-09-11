6 лучших комментариев: 14 - 27 августа
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Тульские приставы разыскивают этих людей за долги по кредитам
- 2 -
Пенсионер-велосипедист спровоцировал ДТП в Туле
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В Щёкино погоня за пьяным водителем закончилась ДТП
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Каждый пятый россиянин не знал, что мужчины могут взять отпуск по уходу за ребенком
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Эксперимент Myslo: «Дайте телефон маме позвонить!»
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За неделю от укусов клещей пострадали 80 туляков
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