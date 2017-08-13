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В Туле водителя «Лексуса», который приземлился на две иномарки, до сих пор не нашли
Фото пользователя TpaBa_3a_CaPaeM.

В Туле водителя «Лексуса», который приземлился на две иномарки, до сих пор не нашли

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят разыскные мероприятия.

Необычное ДТП случилось сегодня, 13 августа, около 6 утра в Туле в районе дома № 149 по улице Фридриха Энгельса. Об этом в блоге «Народный журналист» написал наш пользователь.

По словам очевидцев, предположительно, пьяный водитель на «Лексусе», двигаясь по направлению от ул. Первомайской в сторону ул. Агеева, наехал на клумбу и «взлетел».

Машина приземлилась на две припаркованные иномарки — «Киа» и «Опель». К счастью, в автомобилях не было людей.

Очевидцы рассказывают, что водитель «Лексуса» убежал с места ДТП. Его пытались догнать несколько человек, однако мужчине удалось скрыться.

До сих пор водителя не нашли. В Госавтоинспекции рассказали, что сейчас проводятся разыскные мероприятия.

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