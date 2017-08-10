В Туле суд закрыл палатку с «королевской шаурмой»

Поводом для проверки Роспотребнадзора стало обращение потребителя: туляк пожаловался на палатку с шаурмой на улице Вильямса, 38-б в Туле.

Выяснилось, что данная палатка принадлежит ИП Манучарян Г. Ш. Сотрудники Роспотребнадзора провели административное расследование в отношении организации общественного питания быстрого обслуживания.

В ходе расследования на объекте были выявлены нарушения требований закона в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Протокол о временном запрете деятельности направлен Управлением в Пролетарский районный суд Тулы. Решением суда деятельность организации приостановлена на 90 суток.