Ньюсмейкер недели: Тулячка пропала, нашлась и устроила ДТП

26-летняя Мария из Щекино за два дня успела попасть в разные сводки происшествий и новости СМИ.

«В Тульской области пропала девушка». Новости с такими заголовками облетели все интернет-издания города 9 августа. Местонахождение 26-летней Марии из Щекино не могли установить с 7 августа. Известно, что пропавшая уехала из дома на «Мазде 3» серебристого цвета.

И уже 10 августа – хорошая новость: девушку нашли. Что с ней происходило в эти дни, не сообщается. Но главное, что жива!

И вот в тот же день, 10 августа, на выезде из города в районе поворота на Косую Гору произошло ДТП: перевернулась «Мазда». Как сообщили в региональном ГИБДД, авария случилась в 14.00.

По предварительной информации, водитель «Мазды» не соблюла дистанцию и «догнала» едущий впереди «Шевроле Круз». В результате «Мазда» перевернулась, а второй участник ДТП съехал в кювет. Серьезных травм никто из участников движения не получил.

Выяснилось, что за рулем «Мазды» находилась уже знакомая нам 26-летняя Мария из Щекино! Как стало известно Myslo, этой ночью она обращалась в больницу по поводу плохого самочувствия после аварии и после оказания медпомощи и консультаций отправилась домой. Госпитализации не потребовалось.