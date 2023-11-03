Суд оштрафовал ефремовца за съемку природы с квадрокоптера

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Ефремовский межрайонный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина Сапронова.

Его обвиняют в нарушении правил поведения при режиме повышенной готовности. Так. 28 сентября он запустил квадрокоптер возле своего частного дома. Сделал это ефремовец без согласования с органами государственной власти Тульской области и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций.

– В судебном заседании правонарушитель вину в совершении административного правонарушения признал, пояснив, что осуществил пуск квадрокоптера для съемки природы. Сапронов признан виновным и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб., – рассказали в пресс-службе облсуда.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.