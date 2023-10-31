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«Нет ненависти и вражде»: в Тульской области полицейские проведут акцию против экстремизма
Фото из архива Myslo.

«Нет ненависти и вражде»: в Тульской области полицейские проведут акцию против экстремизма

Правоохранители разъяснят жителям, какие материалы признаются экстремистскими.

С 1 по 10 ноября УМВД России по Тульской области проведет акцию «Нет ненависти и вражде». Она направлена на предупреждение и пресечение экстремизма, а также формирование у граждан нетерпимости к экстремистской деятельности. 

В реализации будут задействованы силы и средства подразделений по противодействию экстремизму, уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции, обеспечения охраны общественного порядка, включая управления органов внутренних дел на транспорте.

Полицейские будут разъяснять жителям региона, какие материалы признаются экстремистскими, расскажут об ответственности, предусмотренной за нарушения закона в этой сфере.

Запланировано проведение тематических конференций, круглых столов, лекций и бесед, направленных на профилактику экстремистских проявлений, развитию гражданской активности в духе патриотизма, социально значимых ценностей и любви к Родине. Особое внимание будет уделено формированию надлежащего поведения в интернете.

— Управление МВД России по Тульской области напоминает гражданам: в соответствии со статьей 29 Конституции Российской Федерации, не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства, — заявили в пресс-службе ведомства.

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