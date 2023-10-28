Что бесит пиарщика

Сегодняшний гость нашей рубрики – пиарщик. Вроде бы и смежная с журналистикой профессия, но совсем о другом. Myslo узнал об основных триггерах своих коллег по ту сторону рабочего процесса.

Не успеваешь полноценно отдохнуть

Бывает, что даже в выходные приходится решать рабочие вопросы или «тушить какой-то информационный пожар». Вечером после работы не хочется разговаривать вообще ни с кем. Потому что уже дико много разговаривали весь день.

Телефон — третья рука

Устаешь от постоянного общения с большим количеством людей. Иногда хочется простого человеческого уехать в горы, чтобы там не ловила связь.

Результаты работы невозможно точно измерить

Если разослал пресс-релиз ста людям, не факт, что все его разместят. Но разослать нужно. В день может быть очень много различных контактов с совершенно разными людьми и организациями по вопросам и задачам. В отличие от маркетинга эффективность работы пиарщика сложно измерить в цифрах.

От пиарщика ждут всего и сразу

Многие привыкли, что пиарщик – это «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Часто ждут, что у пиарщика есть некая «волшебная таблетка», благодаря которой в организации решатся все проблемы, будет много клиентов и поток посетителей. Но это не так. Прежде всего основная задача PR-менеджера — выстраивание доверительных отношений между брендом и аудиторией. Все работает на перспективу.

Вы будете виноваты всегда и во всем

С этим пунктом можно только смириться. На мероприятие пришло мало людей. Кто виноват? Конечно, пиарщик.

Журналист опубликовал релиз с ошибками и исказил информацию? Виноват пиарщик.

Только хладнокровие и цинизм могут помочь держать спокойствие и продолжать работать в этой сфере.

Тебя знает полгорода

Особенно, когда живешь в таком маленьком городе, как Тула. Это и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны – определенные связи, а с другой – появляется и больше завистников и недоброжелателей. А еще больше внимания к твоей персоне — больше разговоров и слухов.

Нужно иметь стальные нервы

Работать в пиаре – это постоянное общаться с большим количеством людей, это огромный неконтролируемый информационный поток, который не заканчивается, что приводит к быстрому эмоциональному выгоранию. Ненормированный рабочий день, высокий уровень стресса — стандартная история. И это бесит!