В Туле KIA забуксовала в щебенке на недоделанном проспекте Ленина

Фото читательницы.

В редакцию Myslo обратилась тулячка, рассказав об инциденте, произошедшем на проспекте Ленина 28 октября, в субботу вечером. И фото прислала соответствующие.



Фото читательницы.

Выезд во дворы около остановки Быткомбинат. Белая KIA забуксовала, зарылась в щебени, перекрыла движение трамваям.

Никаких знаков, что проезд по данному направлению ограничен из-за ремонта не было, – пожаловалась тулячка.

По словам очевидицы, из-за данной ситуации на дорогах случился простой транспорта.

Напомним, изначально сдача проспекта Ленина планировалась до конца сентября. Сроки постоянно сдвигали. Накануне изменились они и в третий раз. Так, в управлении по транспорту и дорожному хозяйству сообщили, что ремонт доделают до конца текущей недели.

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