  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле KIA забуксовала в щебенке на недоделанном проспекте Ленина - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле KIA забуксовала в щебенке на недоделанном проспекте Ленина
Фото читательницы.

В Туле KIA забуксовала в щебенке на недоделанном проспекте Ленина

Происшествие случилось на минувших выходных.

В редакцию Myslo обратилась тулячка, рассказав об инциденте, произошедшем на проспекте Ленина 28 октября, в субботу вечером. И фото прислала соответствующие.

застрявшаямашина.jpg
Фото читательницы.

Выезд во дворы около остановки Быткомбинат. Белая KIA забуксовала, зарылась в щебени, перекрыла движение трамваям.

 

Никаких знаков, что проезд по данному направлению ограничен из-за ремонта не было, – пожаловалась тулячка.

По словам очевидицы, из-за данной ситуации на дорогах случился простой транспорта. 

Напомним, изначально сдача проспекта Ленина планировалась до конца сентября. Сроки постоянно сдвигали. Накануне изменились они и в третий раз. Так, в управлении по транспорту и дорожному хозяйству сообщили, что ремонт доделают до конца текущей недели.

Читайте по теме: «Подрядчик с низкой социальной ответственностью»: Дмитрий Ярцев о сроках сдачи проспекта Ленина и ремонте дорог

Подрядчику на проспекте Ленина придётся поработать над ошибками

Срок сдачи проспекта Ленина снова перенесли: подрядчик будет переделывать покрытие

Туляки сообщают о ловушках для водителей на проспекте Ленина

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 13:02 +1
Другие статьи по темам
Событие
машина забуксовала на проспекте
Место
Проспект ЛенинаТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На трассе в Тульской области Haval сбил пешехода
На трассе в Тульской области Haval сбил пешехода
«Мегафон», билайн и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика
«Мегафон», билайн и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.