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  5. 6 лучших комментариев: 20 - 27 октября - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 20 - 27 октября

6 лучших комментариев: 20 - 27 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Валит густой дым: К ТРЦ «Гостиный двор» прибыли пожарные расчеты

- 2 -

Прокуратура хочет запретить туляку плавать на самодельном плоту

- 3 -

Бровист с образованием юриста: как в 23 года зарабатывать по 100 тысяч в месяц

- 4 -

У мобильного приложения Сбера наблюдается сбой

- 5 -

В Туле во дворе дома поставили сразу два шлагбаума рядом: фото

- 6 -

Обещали ещё летом: туляки сломали печи и мёрзнут, ожидая подведения газа

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Автор:
вчера, в 17:59 +3
6 лучших комментариев: 13 - 20 октября
6 лучших комментариев: 13 - 20 октября
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