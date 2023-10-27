6 лучших комментариев: 20 - 27 октября

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Валит густой дым: К ТРЦ «Гостиный двор» прибыли пожарные расчеты
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Прокуратура хочет запретить туляку плавать на самодельном плоту
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Бровист с образованием юриста: как в 23 года зарабатывать по 100 тысяч в месяц
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У мобильного приложения Сбера наблюдается сбой
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В Туле во дворе дома поставили сразу два шлагбаума рядом: фото
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Обещали ещё летом: туляки сломали печи и мёрзнут, ожидая подведения газа
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