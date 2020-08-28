Деньги не пахнут: забывчивый туляк зашёл в туалет и лишился 107 тысяч рублей

В Заокском районе полицейские задержали 42-летнего вора. Как уточняет пресс-служба УМВД, ранним утром в туалете на автозаправке один из посетителей забыл барсетку с деньгами.

Злоумышленник забрал её и решил распорядиться наличностью по своему усмотрению. Когда владелец барсетки спохватился и обнаружил пропажу, он обратился в полицию. Сумма ущерба составила 107 тысяч рублей.

Изучив записи с видеокамер, полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. 42-летний мужчина был задержан и признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.