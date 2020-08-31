В Туле «обочечник» на «семерке» влетел в остановку: фоторепортаж

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 31 августа в районе дома № 96 по ул. Скуратовской произошло ДТП с участием Ford Focus и ВАЗ-2107.

По предварительной информации, оба автомобиля двигались в направлении проспекта Ленина. Предполагается, что водитель отечественной легковушки попытался обогнать Ford по обочине и не справился с маневром. В итоге автомобили столкнулись. От удара ВАЗ вынесло на противоположную сторону проезжей части, и он вылетел на остановку общественного транспорта.

Известно, что водителю «семерки» потребовалась медицинская помощь. Однако, по имеющимся данным, полученные мужчиной травмы не несут опасности для его жизни.