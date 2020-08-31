новости
новости
Регистрация
В Туле «обочечник» на «семерке» влетел в остановку: фоторепортаж

В Туле «обочечник» на «семерке» влетел в остановку: фоторепортаж

Авария случилась на улице Скуратовской.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 31 августа в районе дома № 96 по ул. Скуратовской произошло ДТП с участием Ford Focus и ВАЗ-2107.

По предварительной информации, оба автомобиля двигались в направлении проспекта Ленина. Предполагается, что водитель отечественной легковушки попытался обогнать Ford по обочине и не справился с маневром. В итоге автомобили столкнулись. От удара ВАЗ вынесло на противоположную сторону проезжей части, и он вылетел на остановку общественного транспорта.

Известно, что водителю «семерки» потребовалась медицинская помощь. Однако, по имеющимся данным, полученные мужчиной травмы не несут опасности для его жизни.

Галерея
В Скуратово ВАЗ врезался в остановку, Фото: 1
В Скуратово ВАЗ врезался в остановку, Фото: 2
В Скуратово ВАЗ врезался в остановку, Фото: 3
В Скуратово ВАЗ врезался в остановку, Фото: 4
В Скуратово ВАЗ врезался в остановку, Фото: 5
В Скуратово ВАЗ врезался в остановку, Фото: 6
В Скуратово ВАЗ врезался в остановку, Фото: 7
В Скуратово ВАЗ врезался в остановку, Фото: 8
В Скуратово ВАЗ врезался в остановку, Фото: 9
В Скуратово ВАЗ врезался в остановку, Фото: 10
В Скуратово ВАЗ врезался в остановку, Фото: 11
В Скуратово ВАЗ врезался в остановку, Фото: 12
В Скуратово ВАЗ врезался в остановку, Фото: 13
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:30 +5
Другие статьи по темам
Событие
ДТПСкуратовоостановка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Компания «Полипласт Новомосковск» провела благотворительную акцию «Доброе дело – лучший подарок»
Компания «Полипласт Новомосковск» провела благотворительную акцию «Доброе дело – лучший подарок»
В Тульской области от коронавируса умерли 322 человека
В Тульской области от коронавируса умерли 322 человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.