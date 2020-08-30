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Тулякам расскажут, как подарить новую жизнь старым вещам
Фото: kuda-mo.ru

Тулякам расскажут, как подарить новую жизнь старым вещам

Проект «Точка ремонта» откроется 12 сентября. Принять участие в его работе может каждый.

В Туле откроется «Точка ремонта» – мобильная ремонтная мастерская, в которой все желающие могут научиться чинить или переделывать испорченные вещи.

Основная идея проекта звучит так: «Каждая отремонтированная и не ставшая мусором вещь – маленькая победа, уменьшающая количество мусорных отходов, загрязняющих землю».

Если вы умеете шить, вязать, ставить заклепки и заплатки, ремонтировать разные вещи, любите общаться с людьми и делиться своими знаниями – присоединяйтесь к проекту. Если всё это для вас в новинку, но вы очень хотите получить новые полезные навыки – приходите на занятия!

«Точка ремонта» начнёт свою работу 12 сентября по адресу: ул. Демонстрации, 134 (бывший ДКЖ). Все подробности можно узнать по телефону: 8(903)844-44-29 или здесь.

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