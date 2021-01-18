Денис, 26 лет

Даже и не помню, когда сделал первую татуировку. Сколько их сейчас у меня - тоже довольно сложно подсчитать. Какие-то появлялись потому, что мне понравился эскиз, какие-то - в память о важных для меня событиях.

В работе они мне не мешали - к своим 26 годам я с нуля добивался успеха с разными проектами: работал с авто, был директором ресторана и т.д. Прожив какое-то время на Шри-Ланке, я вернулся на родину и понял, что хочу жить так, как хочется именно мне и открыл тату-салон.

Сколько я сделаю еще татуировок себе - не знаю. Это чаще бывает спонтанно. Так что, пока я дарю рисунки другим людям. Получается вполне достойно.

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

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