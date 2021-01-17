Как снизить давление: новый простой способ

Тот случай, когда красота спасет мир. Может не весь, но хотя бы ту его часть, которая страдает от гипертонии.

Растяжка эффективнее ходьбы снижает артериальное давление. К такому выводу пришли канадские ученые. Результаты их исследований опубликованы в Journal of Physical Activity and Health.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 40 человек, средний возраст которых – 61 год. Участники были поделены на две группы. Одни пять дней в неделю на протяжении получаса занимались растяжкой, другие ходьбой.

Ученые замеряли у них давление до и после эксперимента. Группа испытуемых, которая занималась растяжкой, показала более значительное снижение давления. Те, кто занимался ходьбой, благодаря регулярной ходьбе расстались с жировыми отложениями в области талии. А вот проблему с давлением она не решила.