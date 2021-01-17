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Будем здоровы
Как снизить давление: новый простой способ

Как снизить давление: новый простой способ

Тот случай, когда красота спасет мир. Может не весь, но хотя бы ту его часть, которая страдает от гипертонии.

Растяжка эффективнее ходьбы снижает артериальное давление. К такому выводу пришли канадские ученые. Результаты их исследований опубликованы в Journal of Physical Activity and Health.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 40 человек, средний возраст которых – 61 год.  Участники были поделены на две группы. Одни пять дней в неделю на протяжении получаса занимались растяжкой, другие ходьбой. 

Ученые замеряли у них давление до и после эксперимента. Группа испытуемых, которая занималась растяжкой, показала более значительное снижение давления. Те, кто занимался ходьбой, благодаря регулярной ходьбе расстались с жировыми отложениями в области талии. А вот проблему с давлением она не решила.

Ученые заметили, что во время занятий стрейчингом растягиваются не только мышцы, но и все кровеносные сосуды, в том числе и крупные артерии. Благодаря этому уменьшается жесткость артерий, а значит снижается и сопротивление кровотоку.
 
Так что если у вас частенько повышается давление, то можно наряду с терапией, назначенной врачом, начать регулярно заниматься растяжкой. И красиво, и полезно. 
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Автор: Администрация Myslo
17 января, в 20:41 +6
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