Туляк пожаловался на проехавший мимо автобус, неубранный снег и неудобные остановки

– 14 января в 8.20 автобус №71 проехал мимо остановки «Ул. Маршала Жукова», не обращая внимания на ожидавших его пассажиров, – пишет на форуме правительства региона житель Тулы. – Отмечу, что по этому маршруту ходит только одна единица транспорта, ждать следующего нужно 1,5-2 часа. Все праздники автобус ходил не по расписанию, не уведомляя нас об изменениях. А таксисты, играя на этом, повышали цены в два раза. Прошу рассмотреть это как жалобу к перевозчику, обслуживающему маршрут №71, и отреагировать на данные нарушения, – написал мужчина.

Также мужчина пожаловался на то, что остановка после снегопада не была расчищена от снега:

– Весь снег с дороги машины сдвигают на тротуар, и людям приходится перелезать через эти снежные «Альпы». Ужасные конструкции остановок в городе, не защищающие ни от чего! Постойте там полчасика в любую погоду – поймёте. А остановка по Одоевскому шоссе – «Ул. Маршала Жукова» – стоит без задней стенки уже более года, и никому до этого нет никакого дела. А зачем что-то делать, когда в кабинетах «белого дома» тепло и сухо?!

Кроме этого туляк предлагает обязать перевозчиков использовать для указания нумерации световые короба, чтобы номер маршрута был виден пассажирам в темное время суток.

Руководитель управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Дмитрий Ярцев прокомментировал обращение:

– По вопросу несоблюдения расписания движения автобусов маршрута №71 «п. Мясново (12-й проезд) — п. Ударник»: данный маршрут с 1 января 2021 года обслуживается ООО «ТТК». Расписание движения не менялось. Выпуск и работа транспорта по данному маршруту осуществлялись в полном объеме, однако присутствовали отклонения от расписания движения в части прохождения промежуточных остановочных пунктов. Сейчас работа транспорта на данном направлении осуществляется в полном объеме в соответствии с расписанием. Обращений в адрес управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы не поступает. С водительским составом проведен инструктаж о необходимости осуществления остановок на всех остановочных пунктах, входящих в схему движения данного маршрута.

Также он прокомментировал информацию о техническом состоянии остановочных павильонов:

– Ремонтные работы остановочного пункта на ост. «Ул. Маршала Жукова» будут выполнены в срок до 21.01.2021. Остановочные павильоны, расположенные на территории г. Тулы, обустраиваются в соответствии с правилами ГОСТ Р 52276−2007, а также ОСТ 218.1.002−2003. Остановочные павильоны оборудованы крышей, а также боковой стенкой для защиты от осадков. Обустройство дополнительной боковой стенки может негативно сказаться на безопасности пассажиров, которые идут к остановке, так как это будет вынуждать их выходить на проезжую часть, что может создать аварийную ситуацию на дороге, а также снизит доступность остановки для маломобильных групп населения.