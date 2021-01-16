Тулякам расскажут про алкогольную зависимость

В официальной группе минздрава Тульской области.

20 января в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «Вконтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей ответит Ирина Арямкина, заведующая отделением – врач психиатр-нарколог Тульского областного наркологического диспансера №1.

Свои вопросы жители могут написать в личные сообщения группы https://vk.com/minzdrav71 или в комментариях во время прямой трансляции.

Начало эфира в 12.00.