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Тулякам расскажут про алкогольную зависимость

Тулякам расскажут про алкогольную зависимость

В официальной группе минздрава Тульской области.

20 января в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «Вконтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».
 
На вопросы жителей ответит Ирина Арямкина, заведующая отделением – врач психиатр-нарколог Тульского областного наркологического диспансера №1.
 
Свои вопросы жители могут написать в личные сообщения группы  https://vk.com/minzdrav71 или в комментариях во время прямой трансляции.
 
Начало эфира в 12.00.
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 19:19 −1
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