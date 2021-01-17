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Пациент ковидного госпиталя Тулы показал на видео, чем кормят на обед

Пациент ковидного госпиталя Тулы показал на видео, чем кормят на обед

Автор ролика снял небольшой ролик, в котором показал, как выглядит изнутри госпиталь.

Пациент коронавирусного госпиталя, развернутого на базе манежа Центрального стадиона Тулы, снял на видео обстановку в госпитале и палаты, а также показал свой обед. 

Мужчина не комментировал, насколько вкусно кормят пациентов, однако на вид обед выглядит вполне добротно. Видео опубликован на своем канале в Ютубе 16 января.

Напомним, на данный момент в госпитале 208 коек для пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:50 +2
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