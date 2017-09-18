7 лучших комментариев: 28 августа - 10 сентября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Уличная мода:
Кристина Андрюнина,
26 лет
- 2 -
Паспорт и водительские права россияне смогут получить в Сбербанке
- 3 -
В Туле девушка на «Матизе» сбила пенсионерку
и ребенка
- 4 -
Судебные приставы задержали должника на школьной линейке
- 5 -
В Узловой мужчина проломил знакомому голову за некачественный ремонт
- 6 -
В Туле на набережной
Упы установили
гигантскую сковороду
- 7 -
Туляков приглашают сдать кровь в честь Дня города
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