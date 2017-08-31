Кристина Андрюнина, 26 лет

Кристина — молодая и красивая бизнес-леди. Наша героиня является совладелицей студии Shop&Beauty Studio MATRËSHKA, работает стилистом.

Рубашка Amaia, кроссовки Skechers, укороченные носки Nike.

Одежду я покупаю достаточно часто — это либо концептуальные вещи как на фото, либо спортивный или уличный стиль. Платья и каблуки редко бывают у моем образе, разве что на съёмки или куда-то выйти.

Любимый аромат на данный момент — Versace Bright Crystal. Он лёгкий и ненавязчивый, летний аромат.

Одежда на каждый день для меня — это кроссовки и спортивные платья. Это выглядит стильно, а мне удобно.

Создавая свой стиль, я вдохновляюсь новыми коллекциями одежды, которые мы привозим в студию. Это очень творческая работа — нужно не только подобрать подходящие верх и низ, но и весь комплект — от обуви до аксессуаров. Иногда на съёмке для студии одежды влюбляюсь в какое-нибудь платье, и под него уже полностью с ребятами прорабатываем образ — и макияж, и причёску. Такие простые действия во время работы и вдохновляют меня на образы и идеи.

Одежда в основном у меня от фирм Amaia, Adidas, Nike, Bershka, Stradivarius.

Покупаю одежду в Туле или Москве. Практически никогда не заказываю по интернету.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе — это норковая шуба.

Аксессуары в повседневной жизни не очень люблю, а для съёмок использую очень активно — кепки, чокеры и все новомодные штучки.

Макияж для меня очень важен, более того, это часть моей жизни, ведь моя профессия — визажист. Я очень часто примеряю на себя различные образы. Считаю, что сейчас в эпоху бьюти-индустрии каждая девушка обязана уметь краситься — это не обязательно боевой раскрас на вечер, а элементарно уметь выглядеть хорошо с помощью косметики, подчеркивая свои достоинства и скрывая недостатки.