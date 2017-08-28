В Узловой мужчина проломил знакомому голову за некачественный ремонт
Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство.
Следственным отделом по городу
По версии следствия, 24 августа 2017 года возле одного из домов по ул. Межевая в Узловой между обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и его 42-летним знакомым произошел конфликт. Причиной ссоры стал некачественно сделанный ремонт в квартире родственницы обвиняемого.
В ходе конфликта злоумышленник ударил жертву саперной лопатой по голове, причинив последнему открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом черепа. После чего он скрылся с места происшествия.
Благодаря своевременной госпитализации в медучреждение пострадавшего удалось спасти.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.