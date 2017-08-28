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В Узловой мужчина проломил знакомому голову за некачественный ремонт

В Узловой мужчина проломил знакомому голову за некачественный ремонт

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство.

Следственным отделом по городу Узловая С. У. СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 24 августа 2017 года возле одного из домов по ул. Межевая в Узловой между обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и его 42-летним знакомым произошел конфликт. Причиной ссоры стал некачественно сделанный ремонт в квартире родственницы обвиняемого.

В ходе конфликта злоумышленник ударил жертву саперной лопатой по голове, причинив последнему открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом черепа. После чего он скрылся с места происшествия.

Благодаря своевременной госпитализации в медучреждение пострадавшего удалось спасти.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

сегодня, в 15:06 +1
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