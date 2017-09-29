6 лучших комментариев: 11 - 17 сентября
Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора августа!
Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований:
|Myslo-люди
|Сумма
|maxavto71
|60
|Den
|49
|Sarumyan
|40
|Скептик
|37
|Зураб
|31
|Lexus 650
|29
|Mr.Nobody
|28
|Margulis
|23
|Sergo33
|18
|Аш ()/V\ePз|/|те/\Ь|-|Ь1й
|17
|Лёля Лори
|12
|koav
|12
|KolxozNik
|10
|Сергей Коваленко
|4
Вновь поздравляем с почётным званием лучшего комментатора maxavto71!
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
В розовый цвет Товарковское водохранилище окрасила водоросль хлорелла
- 2 -
17 сентября в Туле перекроют улицу Металлистов. Навсегда
- 3 -
- 4 -
Трудоустройство по специальности на достойную работу -
больше не миф!
- 5 -
Евгений Авилов:
«Аквапарку в Туле быть!»
- 6 -
Китайские учёные создали двигатель, нарушающий законы физики
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Автор лучшего комментария недели – ...