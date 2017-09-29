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Лучшие комментарии недели
6 лучших комментариев: 11 - 17 сентября

6 лучших комментариев: 11 - 17 сентября

Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора августа!

Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований:

Myslo-люди Сумма
maxavto71  60
Den 49
Sarumyan 40
Скептик 37
Зураб 31
Lexus 650 29
Mr.Nobody 28
Margulis 23
Sergo33 18
Аш ()/V\ePз|/|те/\Ь|-|Ь1й 17
Лёля Лори 12
koav 12
KolxozNik 10
Сергей Коваленко 4

Вновь поздравляем с почётным званием лучшего комментатора maxavto71!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

В розовый цвет Товарковское водохранилище окрасила водоросль хлорелла

 

- 2 -

17 сентября в Туле перекроют улицу Металлистов. Навсегда

 

- 3 -

 

- 4 -

Трудоустройство по специальности на достойную работу -
больше не миф!

 

- 5 -

Евгений Авилов:
«Аквапарку в Туле быть!»

 

- 6 -

Китайские учёные создали двигатель, нарушающий законы физики

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Автор лучшего комментария недели – ...

Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:31 +3
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7 лучших комментариев: 28 августа - 10 сентября
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