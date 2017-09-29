6 лучших комментариев: 11 - 17 сентября

Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора августа!

Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований:

Myslo-люди Сумма maxavto71 60 Den 49 Sarumyan 40 Скептик 37 Зураб 31 Lexus 650 29 Mr.Nobody 28 Margulis 23 Sergo33 18 Аш ()/V\ePз|/|те/\Ь|-|Ь1й 17 Лёля Лори 12 koav 12 KolxozNik 10 Сергей Коваленко 4

Вновь поздравляем с почётным званием лучшего комментатора maxavto71!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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