Судебные приставы задержали должника на школьной линейке

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Судебные приставы Ленинского района объявили в розыск местного жителя. Он был признан виновником ДТП и должен был выплатить 600 000 рублей. В исполнительном документе мужчина указал несуществующий адрес, и приставы объявили его в розыск. После получения информации о возможном месте проживания должника, за ним было установлено наружное наблюдение.

1 сентября мужчина оправился вместе с ребенком на школьную линейку. За ним последовали судебные приставы и группа быстрого реагирования. Разыскиваемый попытался скрыться на автомобиле, но его задержали и доставили в отдел судебных приставов.