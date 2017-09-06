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Судебные приставы задержали должника на школьной линейке
Фото: gazeta13.ru

Судебные приставы задержали должника на школьной линейке

Мужчина был объявлен в розыск из-за отказа выплатить 600 000 рублей.

Судебные приставы Ленинского района объявили в розыск местного жителя. Он был признан виновником ДТП и должен был выплатить 600 000 рублей. В исполнительном документе мужчина указал несуществующий адрес, и приставы объявили его в розыск. После получения информации о возможном месте проживания должника, за ним было установлено наружное наблюдение.

1 сентября мужчина оправился вместе с ребенком на школьную линейку. За ним последовали судебные приставы и группа быстрого реагирования. Разыскиваемый попытался скрыться на автомобиле, но его задержали и доставили в отдел судебных приставов.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:50 0
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