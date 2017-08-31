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Туляков приглашают сдать кровь в честь Дня города
Фото из архива MySLO

Туляков приглашают сдать кровь в честь Дня города

Донорская акция проходит в филиалах областной станции переливания крови.

«Тульская областная станция переливания крови» приглашает туляков принять участие в донорской акции, посвященной Дню города.

В эти предпраздничные дни безвозмездная помощь землякам будет иметь особенное значение. Сдача крови станет поздравлением и подарком для жителей оружейной столицы.

Всех неравнодушных, готовых стать безвозмездными донорами крови и ее компонентов, ждут 7 и 8 сентября по адресам:

  • Тула, ул. Ф. Энгельса, д.56, телефон: 31-22-63, с 8.00 до 12.30,
  • Тула, ул. Майская, д. 3, телефон: 48-21-37, с 8.00 до 12.00,
  • Новомосковск, ул. Чапаева, 12-А, телефон: (48762)6-28-67, с 8.00 до 13.00,
  • Ефремов, ул. Дружбы, д.9-Б, телефон: (48741)5-56-10, с 8.00 до 13.00.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:22 +1
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