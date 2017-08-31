Туляков приглашают сдать кровь в честь Дня города

Фото из архива MySLO

«Тульская областная станция переливания крови» приглашает туляков принять участие в донорской акции, посвященной Дню города.

В эти предпраздничные дни безвозмездная помощь землякам будет иметь особенное значение. Сдача крови станет поздравлением и подарком для жителей оружейной столицы.

Всех неравнодушных, готовых стать безвозмездными донорами крови и ее компонентов, ждут 7 и 8 сентября по адресам: