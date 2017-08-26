фото Lexsus650
Пенсионер-велосипедист спровоцировал ДТП в Туле
Мужчине потребовалась помощь медиков.
Дорожно-транспортное происшествие на пересечении ул. Дм. Ульянова и Красноармейского проспекта произошло около 15 часов дня.
По предварительной версии, пенсионер, ехавший на электровелосипеде по Дм.Ульянова не уступил дорогу «семерке», двигавшейся со стороны улицы Сойфера вверх по Дм. Ульянова. Велосипедиста сбила машина.
Пенсионеру потребовалась помощь медиков, сообщили в Госавтоинспекции.
Другие статьи по темам
Место
Прочее