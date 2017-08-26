Пенсионер-велосипедист спровоцировал ДТП в Туле

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Дорожно-транспортное происшествие на пересечении ул. Дм. Ульянова и Красноармейского проспекта произошло около 15 часов дня.

По предварительной версии, пенсионер, ехавший на электровелосипеде по Дм.Ульянова не уступил дорогу «семерке», двигавшейся со стороны улицы Сойфера вверх по Дм. Ульянова. Велосипедиста сбила машина.