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Пенсионер-велосипедист спровоцировал ДТП в Туле
фото Lexsus650

Пенсионер-велосипедист спровоцировал ДТП в Туле

Мужчине потребовалась помощь медиков.

Дорожно-транспортное происшествие на пересечении ул. Дм. Ульянова и Красноармейского проспекта произошло около 15 часов дня.

По предварительной версии, пенсионер, ехавший на электровелосипеде по Дм.Ульянова не уступил дорогу «семерке», двигавшейся со стороны улицы Сойфера вверх по Дм. Ульянова. Велосипедиста сбила машина.

Пенсионеру потребовалась помощь медиков, сообщили в Госавтоинспекции.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:59 0
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