За неделю от укусов клещей пострадали 80 туляков

Чаще всего паукообразные присасываются к посетителям парков и скверов, грибникам, дачникам и любителям отдыха на природе.

По данным еженедельного мониторинга тульского Управления Роспотребнадзора, с 7 по 14 августа с жалобами на укусы клещей в лечебно-профилактические организации Тульской области обратилось 80 человек, среди них – 28 детей.

Исследовано 56 проб клещей, снятых с людей и 16 проб из природных биотопов. Общая инфицированность боррелиями составила 13,8%, анаплазмой – 1,4%.

Всего с начала сезона клещи покусали 2061 человек (711 детей). Укусы зарегистрированы в Алексинском, Заокском, Ясногорском, Суворовском, Белевском, Ефремовском, Новомосковском, Щекинском, Киреевском районах, а также в Туле. Чаще всего присасывания происходят на территории парков, приусадебных участках и лесополосах.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо как можно быстрее обратиться в медицинскую организацию для его удаления. Это поможет избежать серьёзных осложнений и заражения инфекционными заболеваниями. После удаления рекомендуется исследовать клеща на наличие возбудителей болезней.