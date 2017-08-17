Тульские приставы разыскивают этих людей за долги по кредитам

Фото предоставлено УФССП по ТО.



Минаев Олег Владимирович, 1969 года рождения, уроженец Тулы. Сумма задолженности по кредитным платежам – 1 567 141,40 руб.

Оганесян Гурген Сергеевич, 1961 года рождения, уроженец Еревана. Сумма задолженности — 2 322 520,21 руб.

Комаров Сергей Николаевич, 1975 года рождения, уроженец Тулы. Задолженность по кредитным платежам – 52 600 руб.

Хмыров Артем Егеньевич, 1979 года рождения, уроженец Тулы. Задолженность в пользу физического лица в размере 642 283,40 руб.

Если вы владеете информацией об этих людях, просим обратиться в межрайонный отдел судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей: Тула, ул. Болдина, 94-в. Телефон/факс 8 (4872) 24-75-01. osp33@r71.fssprus.ru

справка Myslo

Самый доступный способ узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, а также оплатить ее в онлайн-режиме – электронный сервис «Банк данных исполнительных производств».

Он действует на официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области.