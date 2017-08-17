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Тульские приставы разыскивают этих людей за долги по кредитам
Фото предоставлено УФССП по ТО.

Тульские приставы разыскивают этих людей за долги по кредитам

Управление федеральной службы судебных приставов по Тульской области разыскивает злостных неплательщиков.


Минаев Олег Владимирович, 1969 года рождения, уроженец Тулы. Сумма задолженности по кредитным платежам – 1 567 141,40 руб.

 

Оганесян Гурген Сергеевич, 1961 года рождения, уроженец Еревана. Сумма задолженности — 2 322 520,21 руб.

 

Комаров Сергей Николаевич, 1975 года рождения, уроженец Тулы. Задолженность по кредитным платежам – 52 600 руб.

 

Хмыров Артем Егеньевич, 1979 года рождения, уроженец Тулы. Задолженность в пользу физического лица в размере 642 283,40 руб.

 

Если вы владеете информацией об этих людях, просим обратиться в межрайонный отдел судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей: Тула, ул. Болдина, 94-в. Телефон/факс 8 (4872) 24-75-01. osp33@r71.fssprus.ru

справка Myslo

Самый доступный способ узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, а также оплатить ее в онлайн-режиме – электронный сервис «Банк данных исполнительных производств».

Он действует на официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области.

сегодня, в 09:39 +3
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