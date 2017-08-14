новости
новости
Регистрация
В Щёкино погоня за пьяным водителем закончилась ДТП
Фото из соцсетей.

В Щёкино погоня за пьяным водителем закончилась ДТП

Очевидцы утверждают, что мужчина ехал на высокой скорости и только чудом никого не сбил.

12 августа, в субботу вечером, жители Щёкино стали свидетелями настоящего экшена — сотрудники ГИБДД устроили погоню за водителем.

Выяснилось, что мужчина, находившийся за рулем автомобиля «ИЖ», не выполнил законное требование гаишников остановиться и помчался дальше. Сотрудники Госавтоинспекции бросились в погоню за мужчиной.


Видео Михаила Кургина.

Очевидцы вспоминают: водитель несся на приличной скорости и чудом никого не сбил.

– У них погоня с Первомайского была. Как только они по пути никого не зацепили? Это точно не без Божьей помощи! —  рассказывает Виктория. — На обочине напротив «Метро» стояла девушка с ребенком на руках. К счастью, она успела отскочить!

Водитель «ИЖа» в итоге не справился с управлением и опрокинулся. И не удивительно, ведь, по словам Виктории, машина мчалась на приличной скорости — около 90 км/ч.

– Мы слышали два хлопка, похожих на выстрелы. Машина вылетела на обочину и перевернулась раза два, кажется. Из-за пыли было плохо видно.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в ДТП пострадали 33-летний водитель и его 55-летний пассажир. Мужчина, находившийся за рулем, от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, за что на него составили протокол.

Впоследствии водителя с телесными повреждениями госпитализировали.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:06 +4
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская областьЩекино
Прочее
пострадавшийпогоняпьяный водитель

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители Тульской области получили штраф 100 тысяч рублей за фиктивную прописку мигрантов
Жители Тульской области получили штраф 100 тысяч рублей за фиктивную прописку мигрантов
В Тульской области началась вакцинация против гриппа
В Тульской области началась вакцинация против гриппа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.