В Щёкино погоня за пьяным водителем закончилась ДТП

Фото из соцсетей.

Очевидцы утверждают, что мужчина ехал на высокой скорости и только чудом никого не сбил.

12 августа, в субботу вечером, жители Щёкино стали свидетелями настоящего экшена — сотрудники ГИБДД устроили погоню за водителем.

Выяснилось, что мужчина, находившийся за рулем автомобиля «ИЖ», не выполнил законное требование гаишников остановиться и помчался дальше. Сотрудники Госавтоинспекции бросились в погоню за мужчиной.



Видео Михаила Кургина.

Очевидцы вспоминают: водитель несся на приличной скорости и чудом никого не сбил.

– У них погоня с Первомайского была. Как только они по пути никого не зацепили? Это точно не без Божьей помощи! — рассказывает Виктория. — На обочине напротив «Метро» стояла девушка с ребенком на руках. К счастью, она успела отскочить!

Водитель «ИЖа» в итоге не справился с управлением и опрокинулся. И не удивительно, ведь, по словам Виктории, машина мчалась на приличной скорости — около 90 км/ч.

– Мы слышали два хлопка, похожих на выстрелы. Машина вылетела на обочину и перевернулась раза два, кажется. Из-за пыли было плохо видно.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в ДТП пострадали 33-летний водитель и его 55-летний пассажир. Мужчина, находившийся за рулем, от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, за что на него составили протокол.

Впоследствии водителя с телесными повреждениями госпитализировали.