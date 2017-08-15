Эксперимент Myslo: «Дайте телефон маме позвонить!»

Фото и видео Алексея Пирязева

Попадали ли вы в такое положение: вам срочно нужно позвонить, а телефон, как назло, сел? Мы решили смоделировать эту ситуацию.

Наши актеры подходили к тулякам на улице и просили прохожих о помощи. Дежурная фраза: «Здравствуйте, у меня разрядился мобильник, можно с вашего маме набрать?»

Итак, действующие лица:

Егор Легостаев (12 лет),

Кирилл Иванов (12 лет),

Анастасия Главацкая (20 лет).

Дела или помощь?

«Поделись смартфончиком своим, и добро к тебе не раз еще вернется», – таков девиз нашего эксперимента. Площадка – проспект Ленина напротив редакции, место оживленное. Здесь не гуляют, здесь спешат, особенно в будний день, в обеденный перерыв.

Мы с Егором и Кириллом специально выбрали это время, чтобы понять приоритеты прохожих: помочь ребенку, попавшему в трудную ситуацию, или продолжить повседневные дела. «Работали» Егор и Кирилл по очереди. Надо отдать ребятам должное: играли они отменно!

Протестировано 50 туляков. Результат поделил их на четыре лагеря:

Дали телефон без вопросов – 22 человека, Прошли мимо, никак не отреагировав на просьбу мальчиков, – 20 человек, Отделались фразой «Нет с собой телефона» – 6 человек, Отругали детей – 2 человека.

«Растерянный ребенок посреди улицы... Почему вы даже не остановились, чтобы выслушать его?» – с таким вопросом мы обратились к равнодушным прохожим.

Топ-5 отговорок людей, прошедших мимо:

5 место. Я не знаю этого мальчика.

4 место. Не люблю детей.

3 место. Мне никто не помогает, почему я-то должен?

2 место. У меня так один раз уже увели телефон.

1 место. Уронит, а платить не станет: он же ребенок.

А те, кто все же останавливался, на всю включали режим «грозный родитель».

– Мальчик, в 12 лет тебя мама вообще не должна от своей юбки отпускать, – сказал Егору мужчина лет пятидесяти, – а телефон тебе еще рано давать. Не дело это.

– Мама с папой меня за хлебом послали, а такого, как надо, в магазине нет. Мне нужно узнать, какой тогда брать. Помогите, – не сдавался Егор.

– Это ты у меня денег просишь? Совсем страх потеряли, – насупился прохожий и, завязав шнурки, направился по своим делам.

Кирилл тоже столкнулся с непониманием.

Подойдя за помощью к компании своих ровесников, он получил ответ: «Прости, родители запрещают нам давать незнакомцам свои вещи».

Перед началом эксперимента мы попросили психолога Марию Куприянову спрогнозировать результаты: какие люди окажутся более отзывчивыми? И вот что из этого получилось:

– Здесь стоит вопрос доверия между людьми и вопрос впечатления, которое люди друг на друга производят. Говоря в общем плане, более доверчивыми и отзывчивыми будут люди зрелого возраста, которые ещё помнят времена без этих самых мобильников. Тогда звонок был на вес золота, и каждый – самый важный. В частности же, если человек «просящий» производит благоприятное впечатление (его внешний вид, опрятность, вежливость), то телефон ему одолжат. Доверия больше к людям более взрослым.

Молодежь же, скорее всего, найдёт понимание у таких же молодых ребят. Ну а охотнее придёт на помощь человек, сам когда-то попадавший в подобную ситуацию.

Не все предположения Марии подтвердились: люди зрелого возраста на контакт с мальчиками идти отказывались, делая вид, что не слышат их просьб, а вот молодежь, и правда, не подкачала – молодые люди охотно делились с незнакомыми детьми своими гаджетами:

Зеленый свет или помощь?

Для эксперимента со следующей нашей актрисой, Анастасией, мы выбрали площадку около ТРЦ «РИО» в Пролетарском районе.

Рядом – пешеходный переход через две широкие проезжие части. Людям приходится долго ждать зеленого сигнала светофора: для пешеходов он горит всего 20 секунд. Успеть или помочь? Перед таким выбором оказались участники социального эксперимента.

И вот что они выбрали:

из 50 человек только 12 поделились с Анастасией телефоном, 29 – молча прошли мимо, 9 – напрямую отказали.

Большинство, увидев зеленый сигнал, бросались бежать, в тот момент для них просто не существовало девушки с какими-то «нелепыми» вопросами и просьбами – успеть за 20 секунд! А решать чьи-то проблемы слишком затратно по времени...

– Подождите, стойте, – побежала Настя за компанией женщин. – Мой телефон разрядился, дайте, пожалуйста, позвонить!

Прохожие смерили девушку презрительным взглядом. «Надо заранее было об этом подумать», – сказала одна из женщин. Как только загорелся зеленый, все трое резво побежали к своему автобусу.

Те, кто согласился помочь, ответили, почему решили поступить так:

Христос всё видит. Мне воздастся.

Сам попадал в такую ситуацию. Мне помогли, помогу и я.

Я никуда не спешу, почему бы и нет?

Даже если убегут с моим телефоном, не жалко. Могу себе позволить купить новый. Может, кому-то нужнее.

Не могу пройти мимо чужой беды.

Девушка вызвала доверие.

***

За нашим экспериментом с интересом наблюдал мужчина лет 50. Во время съемок он подошел к нашему фотографу и выдал:

– А давайте я подойду к этой девушке (показывает на Настю), поцелую ее, а вы все это заснимете. А потом мы будем шантажировать ее тем, что покажем эти фото ее парню. Потребуем с нее две тысячи долларов.

Наш фотограф идею отклонил, но вдоволь посмеялся. Предприимчивый мужик оказался!

В 2015-м туляки были добрее?

Да, напрашивается такой вывод. В 2015 году мы уже проводили подобный эксперимент. Площадкой был выбран сквер около пединститута.

Мы протестировали 50 туляков разных возрастов. 37 человек сразу же дали незнакомой девушке мобильник. Были и те, кто отказывал. Останавливаясь, люди называли причины, по которым не могли помочь, среди них: отсутствие телефона, нехватка денег на счету, спешка. Мимо не прошел ни один. Туляки стали осторожнее? Или все же ...равнодушнее?

А как бы поступили вы?

Егору, Кириллу и Насте мы задали три одинаковых вопроса:

1. Помогли бы вы человеку в такой ситуации?

2. Зависит ли ваше решение от внешности «просящего»?

3. Приходилось ли вам на самом деле просить прохожих о помощи?

Егор Легостаев:

Честно, я бы помог не каждому. Взрослому мужчине я бы не дал телефон: есть риск, что он убежит, а я вряд ли его догоню. Очень сильно. Если человек неопрятно одет и от него пахнет алкоголем, я бы поостерёгся. Да, мне не так давно и правда надо было позвонить маме. Согласился помочь только восьмой по счёту человек.

Кирилл Иванов:

Безусловно, я бы помог. Меня так воспитали. Нет. По внешности глупо судить о человеке. Да, мне как-то нужно было узнать дорогу. Люди останавливались и долго объясняли мне, куда идти. Им было не жалко времени.

Анастасия Главацкая:

В любом случае я бы остановилась и выслушала человека, а потом приняла бы решение. Нет, внешность обманчива. Мне нет. У подруги была такая история. Она бежала, споткнулась и сильно поранила ногу. Шла по улице, плакала, кровь лилась, а салфеток не было. Подходила к прохожим за помощью. Человек 20 просто прошли мимо, а несколько женщин сказали: «Пьяная по улице ходит, да еще и такая молодая. Как не стыдно!» Подруга не пьет вообще. Люди бывают очень жестоки.

Знакомьтесь: самые отзывчивые люди нашего города!

Сергей Петрушин, 31 год, инженер – Второй раз в жизни сталкиваюсь с такой ситуацией. Несколько лет назад я дал позвонить мужчине примерно моего возраста. А тут ребенок… Перед его просьбой вообще сложно устоять: мама – это святое.

Лаша Самушия, 26 лет, менеджер – Неважно, кто перед тобой – беззащитный ребенок или взрослый мужчина, я помогаю всем. Но почему-то в обратную сторону это не работает: когда я потерял телефон и просил прохожих о помощи, большинство проходило мимо.

Максим Соколов, 21 год – Всегда помогаю людям. Один раз с ребятами до дома деда тащили. Не знаю, то ли он пьяный был, то ли ему просто плохо стало… Да это и неважно, по сути. Главное, что мы ему были нужны.

Дана Пак, 21 год – Делать добро я люблю. Однажды устроила флешмоб: мы с друзьями ходили по улице в пижамах и раздавали детям конфеты. Сколько же радости было! Мне не жалко ничего для других, пусть даже незнакомых людей.

Анна Лисовая, 34 года, специалист по рекламе – Сама неоднократно попадала в такую ситуацию. С недоверием, после долгих уговоров, но мне все-таки помогали. Родители с детства говорили мне: людей нельзя оставлять в беде. Я всегда следую их совету.

Наталья Костюхина, 19 лет, студентка – Я очень недоверчивый человек. Если бы поделиться телефончиком меня попросил взрослый мужчина, я бы испугалась. Но когда я со своим молодым человеком, мне ничего не страшно. Я становлюсь доброй.

Анна Рудина, 35 лет, менеджер – А вдруг ребенок потерялся? Я не могу пройти мимо. Обязательно помогла бы женщине. А вот мужчине... Подумала бы.

Евгений Власов – Ко мне часто люди подходят за помощью. Лицо, наверное, доброе. Я, если честно, и не отказываю никогда. Когда на улице деньги просят, всегда даю. С меня не убудет, а человеку нужно.

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