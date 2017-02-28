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Лучшие комментарии недели
11 лучших комментариев: 6 - 19 февраля

11 лучших комментариев: 6 - 19 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

В Туле снова коммунальная авария: люди сидят без воды

 

- 2 -

Житель Киреевска построил «матерный» дом, красит ногти и прославляет Еву

 

- 3 -

В Госдуме предложили давать ребёнку двойную фамилию при рождении

 

- 4 -

Знай наших: Как туляки нашли свое счастье

 

- 5 -

Тульские полицейские разыскивают очевидца преступления

 

- 6 -

В Центральном парке Тулы построили иглу на скорость

 

- 7 -

Какие продукты туляки смогут купить на баллы?

 

- 8 -

Туляки полтора часа прождали маршрутку №17

 

- 9 -

В Ясногорске неизвестные украли платежный терминал из супермаркета

 

- 10 -

А тем временем в Пролетарском районе льет вода из вентиляционных отверстий

 

- 11 -

14 февраля в Туле поженились 14 пар

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Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 19:34 +10
8 лучших комментариев: 30 января - 5 февраля
8 лучших комментариев: 30 января - 5 февраля
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