11 лучших комментариев: 6 - 19 февраля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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В Туле снова коммунальная авария: люди сидят без воды
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Житель Киреевска построил «матерный» дом, красит ногти и прославляет Еву
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В Госдуме предложили давать ребёнку двойную фамилию при рождении
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Знай наших: Как туляки нашли свое счастье
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Тульские полицейские разыскивают очевидца преступления
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В Центральном парке Тулы построили иглу на скорость
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Какие продукты туляки смогут купить на баллы?
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Туляки полтора часа прождали маршрутку №17
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В Ясногорске неизвестные украли платежный терминал из супермаркета
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А тем временем в Пролетарском районе льет вода из вентиляционных отверстий
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14 февраля в Туле поженились 14 пар
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