Туляки полтора часа прождали маршрутку №17

С 22.00 до 23.30 по указанному маршруту не было ни одного транспортного средства.

В Туле продолжают следить за тем, как перевозчики соблюдают расписание движения. 16 февраля специалисты отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания провели очередной рейд. На этот раз проверяли маршрутки №17 («Пос. Западный — Пос. Южный (Скуратово) — Детская областная больница — Городская больница №9»).

Выяснилось, что с 22.00 до 23.30 по указанному маршруту не проехало ни одно транспортное средство.

Это привело к нарушению расписания движения.

По вопросам соблюдения установленного расписания движения туляки могут звонить на горячую линию 55-64-73, а также по телефонам предприятий-перевозчиков: