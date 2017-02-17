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Туляки полтора часа прождали маршрутку №17

Туляки полтора часа прождали маршрутку №17

С 22.00 до 23.30 по указанному маршруту не было ни одного транспортного средства.

В Туле продолжают следить за тем, как перевозчики соблюдают расписание движения. 16 февраля специалисты отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания провели очередной рейд. На этот раз проверяли маршрутки №17 («Пос. Западный — Пос. Южный (Скуратово) — Детская областная больница — Городская больница №9»).

Выяснилось, что с 22.00 до 23.30 по указанному маршруту не проехало ни одно транспортное средство.

Это привело к нарушению расписания движения.

По вопросам соблюдения установленного расписания движения туляки могут звонить на горячую линию 55-64-73, а также по телефонам предприятий-перевозчиков:

телефон

Наименование организации

Обслуживаемые маршруты

35−50−13

ООО «Авто-Гарант»

22

65−60−43

ООО «ТП «Транссервис»

17, 30, 33, 34, 53,54,57, 59, 61

23−36−66

ООО «ТПП»

62

23−36−66

ООО «ТК ТПП»

4, 18К, 42, 63

23−36−66

ООО «АП ТПП»

50, 52, 65

711−747

ООО «ТК ПАП»

15, 32, 35

70−03−96

ООО АТП «Гриф»

12/15, 29, 64, 66

47−70−05

ООО «ТАКТ»

9, 55, 58, 60

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:03 +4
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