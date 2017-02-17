Туляки полтора часа прождали маршрутку №17
С 22.00 до 23.30 по указанному маршруту не было ни одного транспортного средства.
В Туле продолжают следить за тем, как перевозчики соблюдают расписание движения. 16 февраля специалисты отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания провели очередной рейд. На этот раз проверяли маршрутки №17 («Пос. Западный — Пос. Южный (Скуратово) — Детская областная больница — Городская больница №9»).
Выяснилось, что с 22.00 до 23.30 по указанному маршруту не проехало ни одно транспортное средство.
Это привело к нарушению расписания движения.
По вопросам соблюдения установленного расписания движения туляки могут звонить на горячую линию 55-64-73, а также по телефонам предприятий-перевозчиков:
|
телефон
|
Наименование организации
|
Обслуживаемые маршруты
|
35−50−13
|
ООО «Авто-Гарант»
|
22
|
65−60−43
|
ООО «ТП «Транссервис»
|
17, 30, 33, 34, 53,54,57, 59, 61
|
23−36−66
|
ООО «ТПП»
|
62
|
23−36−66
|
ООО «ТК ТПП»
|
4, 18К, 42, 63
|
23−36−66
|
ООО «АП ТПП»
|
50, 52, 65
|
711−747
|
ООО «ТК ПАП»
|
15, 32, 35
|
70−03−96
|
ООО АТП «Гриф»
|
12/15, 29, 64, 66
|
47−70−05
|
ООО «ТАКТ»
|
9, 55, 58, 60