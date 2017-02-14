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14 февраля в Туле поженились 14 пар
Фото Алексея Пирязева.

14 февраля в Туле поженились 14 пар

Свадьба в День святого Валентина – яркое, запоминающееся событие. Так считают туляки, решившие создать семью именно в этот день.

Из четырнадцати пар только одна согласилась расписаться публично – под прицелом журналистских видео-и фотокамер. Александр и Яна Королевы поженились в белом зале тульского Дворца бракосочетания.

– Мы познакомились прошлой весной, – рассказывает Александр. – Я гулял с другом в парке и увидел отдыхающих на скамейке девчонок. Пройти мимо не получилось: увидев Яну, я понял, что это то самое чувство.

– Саша очень красиво за мной ухаживал, – улыбается Яна. – Цветы, подарки, различые знаки внимания – все как положено. А вот предложение он мне сделал не очень романтично. Но вышло все равно оригинально. Я почти уверена, что ни у кого не было так. Что именно он сделал, рассказывать не буду, пусть останется в тайне. Заявление подали за месяц до свадьбы. Увидели свободное время на регистрацию 14 февраля и поняли, что это судьба. Говорят, семья, созданная в день влюбленных, обязана быть счастливой! Надеюсь, у нас все так и получится.

Ребята признались: многие их знакомые удивились, что они расписываются во вторник – совсем «не свадебный» день.

Не все знают: с нового года дни регистрации брака изменились. Точнее, дополнились.

Об этом говорит председатель комитета ЗАГС по Туле Елена Донец:

Елена Донец

– Если раньше пожениться можно было только в пятницу и субботу, то с 1 января 2017 года – со вторника по воскресенье. И, надо признаться, все больше и больше туляков стали регистрировать брак среди недели. Иными словами, нововведение многим пришлось по вкусу.  Хотелось бы еще отметить, что всплеск свадеб бывает не только в этот день. Гораздо больше молодоженов – на день Петра и Февронии (День семьи, любви и верности). В прошлом году в этот день поженились 74 пары. Ведь все же это наш, русский праздник. 

цифры

4443 брака было зарегистрировано в прошлом году в Туле.  

5032 молодые семьи появились в Туле в 2015 году. 

 

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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 16:03 +3
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